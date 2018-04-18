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Волгоградские полицейские во время рейда сняли с рейсов 40 неисправных маршруток
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Волгоградские полицейские во время рейда сняли с рейсов 40 неисправных маршруток 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
В Волгограде на протяжении последних трех дней ловят водителей маршруток и автобусов на неисправном транспорте, а также тех, кто пренебрегает правилами дорожного движения.
— Составлено 273 административных протокола. К ответственности привлечены 12 юридических и должностных лица, а также 123 водителя маршрутных транспортных средств, — рассказали РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. — Порядка 40 единиц транспорта были техническими неисправностями, 14 — без тахографов, 10 — с неисправным рулевым управлением, а с переполненными салонами курсировали почти пятьдесят транспортных средст.
Уточняется, что после проверки 40 маршруток сняли с рейсов из-за неисправностей.
А за неисправную рулевую или тормозную систему инспекторы ДПС запретили дальнейшую эксплуатацию 10 маршруток. Их сразу же на эвакуаторе доставили на штрафстоянку.
Полицейские отмечают, что подобные рейды будут проводиться в Волгограде в течение ближайших двух недель.
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