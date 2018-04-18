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Когда двери заклеили скотчем: новосибирские блогеры пытались выбраться из заблокированного авто
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Когда двери заклеили скотчем: новосибирские блогеры пытались выбраться из заблокированного авто 

ngs.ru 54 минуты назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские видеоблогеры с канала «Гараж 54» провели необычный эксперимент — они проверили, можно ли открыть дверь автомобиля, если она заклеена скотчем.
Как отметил в видеоролике ведущий канала Владислав Барашенков, в основу эксперимента легла реальная история, когда друзья решили разыграть заснувшего в машине мужчину и заклеили скотчем двери.
Для опыта использовали пластиковый и армированный скотч. Чтобы лента приклеилась хорошо, поверхность предварительно обработали обезжиривателем. Армированный скотч уступил прозрачному по прочности.
Блогеры проклеивали дверь разными способами и пришли к выводу, что при помощи обычного скотча можно запереть человека в автомобиле, не используя при этом ключи.
«На самом деле, скотч — классная штука. Ну, в принципе, так же, как и пена. Всё, что ни делаешь, он на самом деле держит очень хорошо. И не важно, заклеиваешь ты окна, двери, либо делаешь из него трос, чтоб тянуть машину», — сделал вывод в конце видео Барашенков.
Канал «Гараж 54» на видеохостинге YouTube появился в сентябре 2013 года. На данный момент у него более одного миллиона подписчиков.
Ранее блогеры «Гараж 54» показали, что может случиться с человеком после столкновения с автомобилем, который едет на скорости 90 км/ч, — для этого они сбили трёх манекенов.
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