Когда двери заклеили скотчем: новосибирские блогеры пытались выбраться из заблокированного авто

Новосибирские видеоблогеры с канала «Гараж 54» провели необычный эксперимент — они проверили, можно ли открыть дверь автомобиля, если она заклеена скотчем.

Как отметил в видеоролике ведущий канала Владислав Барашенков, в основу эксперимента легла реальная история, когда друзья решили разыграть заснувшего в машине мужчину и заклеили скотчем двери.

Для опыта использовали пластиковый и армированный скотч. Чтобы лента приклеилась хорошо, поверхность предварительно обработали обезжиривателем. Армированный скотч уступил прозрачному по прочности.

Блогеры проклеивали дверь разными способами и пришли к выводу, что при помощи обычного скотча можно запереть человека в автомобиле, не используя при этом ключи.

«На самом деле, скотч — классная штука. Ну, в принципе, так же, как и пена. Всё, что ни делаешь, он на самом деле держит очень хорошо. И не важно, заклеиваешь ты окна, двери, либо делаешь из него трос, чтоб тянуть машину», — сделал вывод в конце видео Барашенков.

Канал «Гараж 54» на видеохостинге YouTube появился в сентябре 2013 года. На данный момент у него более одного миллиона подписчиков.

Ранее блогеры «Гараж 54» показали, что может случиться с человеком после столкновения с автомобилем, который едет на скорости 90 км/ч, — для этого они сбили трёх манекенов.