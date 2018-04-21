В Приморье в районе Заливного канала ищут двух пропавших мужчин 

Двух мужчин, которые 17 апреля отправились на озеро Ханка, разыскивают спасатели Приморья.
Родственники обратились за помощью 18 апреля. Поиски, проводимые полицией, не дали результата, вечером к ним подключились спасатели Спасского филиала Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России.
19 апреля было обследовано побережье и акватория в районе Заливного канала и насосной станции у пос. Сиваковка, затем поиски проводились от мыса Украинец до озера Тростниковое и от мыса Украинец по побережью залива Дивчанский. 20 апреля поиски вели в районе залива Девичий: от Заливного канала до мыса Украинец.
Всего было обследовано 58 км. береговой черты и прилегающей акватории. 21 апреля поиски будут продолжены. Задействовано 12 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 5 человек и 2 единицы техники и 1 плавательное средство.