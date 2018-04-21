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В Приморье в районе Заливного канала ищут двух пропавших мужчин
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В Приморье в районе Заливного канала ищут двух пропавших мужчин 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Двух мужчин, которые 17 апреля отправились на озеро Ханка, разыскивают спасатели Приморья.
Родственники обратились за помощью 18 апреля. Поиски, проводимые полицией, не дали результата, вечером к ним подключились спасатели Спасского филиала Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России.
19 апреля было обследовано побережье и акватория в районе Заливного канала и насосной станции у пос. Сиваковка, затем поиски проводились от мыса Украинец до озера Тростниковое и от мыса Украинец по побережью залива Дивчанский. 20 апреля поиски вели в районе залива Девичий: от Заливного канала до мыса Украинец.
Всего было обследовано 58 км. береговой черты и прилегающей акватории. 21 апреля поиски будут продолжены. Задействовано 12 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 5 человек и 2 единицы техники и 1 плавательное средство.
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