Виновник смертельного ДТП предстанет перед судом в Приморье

В отношении 28-летнего жителя Приморья, совершившего ДТП, в результате которого погибла 55-летняя женщина, возбуждено уголовное дело, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МО МВД России «Лесозаводский».

Ранее сообщалось, что севший за руль автомобиля Isuzu Elf в состоянии алкогольного опьянения мужчина не справился с управлением и совершил наезд на 55-летнюю женщину, которая скончалась на месте ДТП. Автоавария произошла в зоне действия пешеходного перехода.

Кроме того, стало известно, что мужчина совершил ДТП за рулем чужого автомобиля. В связи с чем в отношении приморца возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иными транспортными средствами без цели хищения (угон)».