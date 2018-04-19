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Виновник смертельного ДТП предстанет перед судом в Приморье
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Виновник смертельного ДТП предстанет перед судом в Приморье 

Primpress 37 минут назад
Фото: Primpress
В отношении 28-летнего жителя Приморья, совершившего ДТП, в результате которого погибла 55-летняя женщина, возбуждено уголовное дело, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МО МВД России «Лесозаводский».
Ранее сообщалось, что севший за руль автомобиля Isuzu Elf в состоянии алкогольного опьянения мужчина не справился с управлением и совершил наезд на 55-летнюю женщину, которая скончалась на месте ДТП. Автоавария произошла в зоне действия пешеходного перехода.
Кроме того, стало известно, что мужчина совершил ДТП за рулем чужого автомобиля. В связи с чем в отношении приморца возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иными транспортными средствами без цели хищения (угон)».
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