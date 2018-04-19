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Водители встали в пробку на Фрунзе из-за ремонта дороги
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Водители встали в пробку на Фрунзе из-за ремонта дороги 

ngs.ru 54 минуты назад
Фото: ngs.ru
Утром 19 апреля новосибирские водители встали в серьёзную пробку на улице Фрунзе в Центральном районе Новосибирска: проехать стало сложнее из-за ремонта дороги на перекрёстке с улицей Ипподромской.
По данным сервиса Яндекс. Карты, внушительный затор тянется по улице Фрунзе от перекрёстка с Ипподромской до улицы Кошурникова. Чтобы проехать этот участок, водители вынуждены снижать скорость до 5 км/ч.
На перекрёстке с Ипподромской идут дорожные работы: пользователи Яндекс. Карт отмечают, что затруднено движение в левом и среднем рядах.
Ранее в мэрии Новосибирска рассказывали, какие участки дорог в этом году отремонтируют первыми — в их числе был и перекрёсток улиц Ипподромской и Фрунзе.
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