Водители встали в пробку на Фрунзе из-за ремонта дороги

Утром 19 апреля новосибирские водители встали в серьёзную пробку на улице Фрунзе в Центральном районе Новосибирска: проехать стало сложнее из-за ремонта дороги на перекрёстке с улицей Ипподромской.

По данным сервиса Яндекс. Карты, внушительный затор тянется по улице Фрунзе от перекрёстка с Ипподромской до улицы Кошурникова. Чтобы проехать этот участок, водители вынуждены снижать скорость до 5 км/ч.

На перекрёстке с Ипподромской идут дорожные работы: пользователи Яндекс. Карт отмечают, что затруднено движение в левом и среднем рядах.

Ранее в мэрии Новосибирска рассказывали, какие участки дорог в этом году отремонтируют первыми — в их числе был и перекрёсток улиц Ипподромской и Фрунзе.