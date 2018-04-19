В Красноярске упразднили неэффективный пункт оформления ДТП

В Красноярске с 19 апреля закрыли один из центров дооформления ДТП, работавший, по данным ГИБДД, неэффективно. Услугами этого пункта стабильно пользовались лишь 4-5 водителей в день, потому его и решено было закрыть. Он находился на улице Калинина, 84.