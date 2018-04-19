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В Красноярске упразднили неэффективный пункт оформления ДТП
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В Красноярске упразднили неэффективный пункт оформления ДТП 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: Лаборатория новостей
В Красноярске с 19 апреля закрыли один из центров дооформления ДТП, работавший, по данным ГИБДД, неэффективно. Услугами этого пункта стабильно пользовались лишь 4-5 водителей в день, потому его и решено было закрыть. Он находился на улице Калинина, 84.
В то же время с сегодняшнего дня открылся новый пункт дооформления — на улице 2-й Брянской, 59 (рядом со зданием полка ДПС). Раньше водители оформляли необходимые документы в самом офисном здании, теперь возле него оборудовали специальный павильон.
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