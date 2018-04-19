Два человека погибли при ДТП в Барнауле

В Барнауле два человека погибли при ДТП

Два человека погибли в ночь на четверг в результате опрокидывания автомобиля Lexus в Барнауле, сообщает МВД по Алтайскому краю. По данным ведомства, авария произошла в 03.30 (23.30 мск) на улице Трактовая. "По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Lexus LS430, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП неустановленный водитель и его пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.