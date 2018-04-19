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Два человека погибли при ДТП в Барнауле
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В Барнауле два человека погибли при ДТП 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Два человека погибли в ночь на четверг в результате опрокидывания автомобиля Lexus в Барнауле, сообщает МВД по Алтайскому краю.
По данным ведомства, авария произошла в 03.30 (23.30 мск) на улице Трактовая.
"По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Lexus LS430, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП неустановленный водитель и его пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.
В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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