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Корова стала причиной серьезной аварии под Красноярском
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Корова стала причиной серьезной аварии под Красноярском 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Корова стала причиной серьезного ДТП, которое произошло сегодня ночью на трассе Красноярск — Дивногорск.
Водитель автомобиля «Хонда» двигался в сторону Дивногорска и сбил корову, которая вышла на трассу в районе пешеходного перехода. От удара машину отбросило на встречную полосу, и она врезалась в автомобиль «Лада Гранта».
Обе машины получили сильные повреждения, корова погибла. Водителя «Хонды» увезли в больницу. Травмы получили и пассажиры «Лады», им назначено амбулаторное лечение.
Фото: ЧП Красноярск
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