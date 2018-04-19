Корова стала причиной серьезной аварии под Красноярском

Обе машины получили сильные повреждения, корова погибла. Водителя «Хонды» увезли в больницу. Травмы получили и пассажиры «Лады», им назначено амбулаторное лечение.

Корова стала причиной серьезного ДТП, которое произошло сегодня ночью на трассе Красноярск — Дивногорск.

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