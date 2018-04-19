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Из-за столкновения двух фур ЕКАД между Верхней Пышмой и Берёзовским встал в пробку
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Из-за столкновения двух фур ЕКАД между Верхней Пышмой и Берёзовским встал в пробку 

e1.ru 39 минут назад
Фото: e1.ru
На 30-м километре ЕКАД между Верхней Пышмой и Берёзовским сегодня утром произошло ДТП — столкнулись две фуры. Из-за этого в обе стороны образовались большие пробки, проехать этот участок дороги можно только очень медленно.
— Фура догнала фуру, кабина у одного всмятку, но пострадавших нет, водители ходили рядом, — рассказал читатель E1.RU, который видел последствия аварии.
Судя по Яндекс. Картам, пробка растянулась на несколько километров, скорость движения рядом с аварией — не больше 10 километров в час. Последствия аварии записали на видео.
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