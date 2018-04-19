Из-за столкновения двух фур ЕКАД между Верхней Пышмой и Берёзовским встал в пробку

На 30-м километре ЕКАД между Верхней Пышмой и Берёзовским сегодня утром произошло ДТП — столкнулись две фуры. Из-за этого в обе стороны образовались большие пробки, проехать этот участок дороги можно только очень медленно.

— Фура догнала фуру, кабина у одного всмятку, но пострадавших нет, водители ходили рядом, — рассказал читатель E1.RU, который видел последствия аварии.

Судя по Яндекс. Картам, пробка растянулась на несколько километров, скорость движения рядом с аварией — не больше 10 километров в час. Последствия аварии записали на видео.