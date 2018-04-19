Из-за опасной дороги в Красноярске ограничат движение к дачам

В Красноярске из-за ям на дороге могут ограничить движение к дачам в поселке Геологов.

Речь идет об автобусном маршруте №136. По мнению инспекторов УГИБДД популярный дачный маршрут не годится для передвижения общественного транспорта. Дорога признана опасной.

«Множественные ямы, просевший асфальт могут стать причиной аварий. Устранить недочеты нужно до 1 мая. Если этого сделано не будет, то город ждет штраф до 300-х тысяч рублей. Движение автобуса №136 приостановят до той поры, пока трасса не будет соответствовать нормам», — отметили в дорожной полиции.