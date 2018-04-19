Ещё
«Хонда» выбросила «Ниссан» в отбойник на Советском шоссе: пострадала девушка
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Хонда» выбросила «Ниссан» в отбойник на Советском шоссе: пострадала девушка 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром 19 апреля на Советском шоссе в Новосибирском районе области столкнулись автомобили Nissan Terrano и Honda Civic.
ДТП случилось около 9:00 недалеко от проезда Автомобилистов.
«Nissan Terrano и Honda Civic двигались по Советскому шоссе со стороны проезда Автомобилистов в сторону поселка Мичуринский. Водитель «Хонды» догнал «Ниссан» и ударил его в заднюю часть. «Ниссан» от удара закинуло на отбойник, «Хонда» также отлетела на другой отбойник. Водитель «Ниссана» получила ушиб лица», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, движение по Советскому шоссе возможно только по одной полосе. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.
Похожее ДТП случилось 17 марта на Толмачёвском шоссе, когда автомобиль X-Trail от удара выбросило в отбойник перед переездом.
ngs.ru: последние новости
Водители встали в пробку на Фрунзе из-за ремонта дороги Видео: ГАЗ опрокинулся на бок после того, как его подрезал автобус Два автомобиля въехали в яму и пробили три колеса на Ипподромке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец напал на водителя «Оки»64
Казахстан закрыл границу с Россией81
Выпуск LADA Vesta приостановлен4
Как уволили «непотопляемого гаишника»1
Mercedes-Maybach дразнит роскошным внедорожником
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение