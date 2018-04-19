«Хонда» выбросила «Ниссан» в отбойник на Советском шоссе: пострадала девушка

Утром 19 апреля на Советском шоссе в Новосибирском районе области столкнулись автомобили Nissan Terrano и Honda Civic

ДТП случилось около 9:00 недалеко от проезда Автомобилистов.

«Nissan Terrano и Honda Civic двигались по Советскому шоссе со стороны проезда Автомобилистов в сторону поселка Мичуринский. Водитель «Хонды» догнал «Ниссан» и ударил его в заднюю часть. «Ниссан» от удара закинуло на отбойник, «Хонда» также отлетела на другой отбойник. Водитель «Ниссана» получила ушиб лица», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».

По информации аваркомов, движение по Советскому шоссе возможно только по одной полосе. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.

Похожее ДТП случилось 17 марта на Толмачёвском шоссе, когда автомобиль X-Trail от удара выбросило в отбойник перед переездом.