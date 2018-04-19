Автомобиль «Яндекс. Такси» снес столб в Коркино 

Дорожный инцидент произошел 17 апреля. Около четырех часов дня, недалеко от дома №8 по улице Борьбы в Коркино, водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и столкнулся с бетонным столбом. Удар был настолько сильным, что столб переломился и рухнул. Водитель получил серьезные травмы. По факту произошедшего начата проверка. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
«ФедералПресс» ранее писал: пассажир «Яндекс. Такси» погиб в аварии в Челябинске. Водитель автомобиля такси двигался по Свердловскому проспекту в сторону ЧМЗ, кода в него влетела разворачивающаяся на перекрестке Toyota. От удара у Datsun снесло переднюю часть кузова, чуть меньше пострадала Toyota. До приезда скорой помощи скончался пассажир такси. Обоим водителям потребовалась экстренная госпитализация. Авария произошла накануне вечером.