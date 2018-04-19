На трассе в Башкирии водитель без прав «улетел» в кювет

Ранним утром в Кумертау на 224 км дороги Уфа — Оренбург отечественная легковушка влетела в дорожный знак и опрокинулась в кювет.

Как рассказали дорожные полицейские, 24-летний житель Туймазинского района за рулём ВАЗ-2112 на участке дороги с затяжным левым поворотом не справился с управлением.

— Сначала он наехал на дорожный знак, а потом машина ушла в кювет. В результате ДТП водитель доставлен в реанимационное отделение местной больницы, — пояснили в республиканском ГИБДД

Пострадавший водитель был лишен прав ещё месяц назад за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Всего за сутки на дорогах республики зарегистрировано четыре аварии, в которых четыре человека получили травмы.