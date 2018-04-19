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За клиентов штрафстоянок заступилась прокуратура Новосибирска
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За клиентов штрафстоянок заступилась прокуратура Новосибирска 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Было установлено, что сотрудники штрафстоянок препятствовали выдаче автомобилей владельцам без оплаты стоимости их перемещения и хранения, несмотря на полученное разрешение органов полиции. При этом, согласно приказу ФАС РФ №1145/16 от 15.08.2016, срок оплаты должен составлять не более 30 календарных дней со дня помещения машины на специализированную стоянку.
В результате заместитель прокурора НСО потребовал от директора ООО «ГАПП-9» обеспечить возврат автомобилей с соблюдением закона. Эта коммерческая организация управляет четырьмя штрафстоянками в Новосибирске: на улицах Нижегородская, Доватора, Станционная и на Октябрьской магистрали.
В прокуратуре напомнили, что обратившийся на штрафстоянку гражданин обязан предъявить только разрешение полиции на выдачу задержанного автомобиля и документы для управления транспортным средством.
В Новосибирске ежедневно «на охоту» выходят не менее десяти эвакуаторов. В среднем каждому удается «поймать» по восемь-десять машин. Однако не всегда им улыбается удача. Однажды эвакуатор попытался увезти полицейскую машину и даже успел погрузить ее на платформу, но стражи порядка смогли «спасти» свой автомобиль. В другой раз решительный бой эвакуатору дала мама владельца «Хаммера».
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