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Курганский автоинспектор оштрафован за то, что отобрал права у челябинки
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Курганский автоинспектор оштрафован за то, что отобрал права у челябинки 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
В феврале этого года инспектор ГИБДД остановил автомобиль жительницы Челябинска. Сотрудник ДПС заметил в транспортном средстве немаркированную алкогольную продукцию из Республики Казахстан. Силовик на месте изъял у девушки права и предложил ей проехать в отделение полиции для проверки. Суд установил, что изымать права инспектор не имел права, в связи с этим в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении. На этой неделе Мировой суд Петуховского района обязал сотрудника ДПС выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей за незаконное изъятие водительских прав.
Как писала «Русская планета», в РФ создан новый вездеход «КамАЗ», предназначенный для использования в условиях Крайнего Севера. Разработкой машины занимались МГТУ им. Баумана, Московский политехнический университетом и студенческое конструкторское бюро Московского автомеханического института при участии Минобрнауки.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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