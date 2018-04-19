Курганский автоинспектор оштрафован за то, что отобрал права у челябинки 

В феврале этого года инспектор ГИБДД остановил автомобиль жительницы Челябинска. Сотрудник ДПС заметил в транспортном средстве немаркированную алкогольную продукцию из Республики Казахстан. Силовик на месте изъял у девушки права и предложил ей проехать в отделение полиции для проверки. Суд установил, что изымать права инспектор не имел права, в связи с этим в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении. На этой неделе Мировой суд Петуховского района обязал сотрудника ДПС выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей за незаконное изъятие водительских прав.
Как писала «Русская планета», в РФ создан новый вездеход «КамАЗ», предназначенный для использования в условиях Крайнего Севера. Разработкой машины занимались МГТУ им. Баумана, Московский политехнический университетом и студенческое конструкторское бюро Московского автомеханического института при участии Минобрнауки.