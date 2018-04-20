В Красноярске задержали женщину, которая пыталась подкупить сотрудника ДПС

Полицейские задержали красноярку, которая пыталась дать инспектору ДПС взятку.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, инцидент произошёл на улице Профсоюзов. Сотрудники ДПС остановили автомобиль « Хонда », которым управляла 39-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения.

В обмен на «свободу» они предложила полицейским две тысячи рублей. Стражи порядка сделали предупреждение автоледи и напомнили об уголовной ответственности за дачу взятки. Но женщина проигнорировала замечание и всё-таки положила на приборную панель машины деньги.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество». Ей грозит до одного года лишения свободы.

Кстати, в полиции отметили, что решается вопрос о поощрении сотрудников ДПС, которые отказались от взятки.