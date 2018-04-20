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В Красноярске задержали женщину, которая пыталась подкупить сотрудника ДПС
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В Красноярске задержали женщину, которая пыталась подкупить сотрудника ДПС 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Полицейские задержали красноярку, которая пыталась дать инспектору ДПС взятку.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, инцидент произошёл на улице Профсоюзов. Сотрудники ДПС остановили автомобиль «Хонда», которым управляла 39-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения.
В обмен на «свободу» они предложила полицейским две тысячи рублей. Стражи порядка сделали предупреждение автоледи и напомнили об уголовной ответственности за дачу взятки. Но женщина проигнорировала замечание и всё-таки положила на приборную панель машины деньги.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество». Ей грозит до одного года лишения свободы.
Кстати, в полиции отметили, что решается вопрос о поощрении сотрудников ДПС, которые отказались от взятки.
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