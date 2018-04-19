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«Страйк»: Протаранивший столб водитель УАЗа назвал причину аварии
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«Страйк»: Протаранивший столб водитель УАЗа назвал причину аварии 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Вечером 17 апреля в Ливнах Орловской области произошла авария, которая нанесла ущерб сразу нескольким организациям и жителям Ливен. Водитель протаранил столб, разбил машину, при этом сам отделался царапинами.
Подробности рассказали журналисты канала «Принт-ТВ». Оказалось, водитель УАЗа ехал домой после оформления ДТП на улице Фрунзе. До тарана столба он из-за несоблюдения дистанции врезался в легковушку. Вторая авария произошла менее чем через час. Около 18:20 на улице Елецкой УАЗ врезался в столб, а вторая опора упал из-за натяжения проводов. Жители ближайших домов остались без света, телевидения, связи и интернета.
На месте аварии полицейские проверили водителя на состояние алкогольного опьянения. Мобильный аппарат показал ноль промилле. Дополнительно медики проверят мужчину на употребление наркотиков. Результат будет известен только через две недели. Сам водитель винит в произошедшем коммунальщиков.
«Песок нужно убирать вовремя. На песок наехал, и в столб потянуло», — сказал мужчина в куртке ГУП ОО «Дорожная служба».
Сообщение «Страйк»: Протаранивший столб водитель УАЗа назвал причину аварии появились сначала на РИА 57.
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