Погоня со стрельбой по колесам обернулась для водителя квадроцикла штрафом в 1000 рублей

В истории с погоней и стрельбой по колесам квадроцикла, которая произошла накануне, 18 апреля, на автодороге Тюмень -Криводанова, поставлена точка. За неповиновение законному требованию сотрудников ДПС об остановке водителя, неоднократно нарушившего ПДД, Тюменский районный суд оштрафовал на 1000 рублей. Накануне,18 апреля, на 8 километре трассы Тюмень — Криводанова инспекторы заметили квадроцикл, который ехал без номеров. Сотрудники ДПС потребовали водителя квадроцикла остановиться, но тот помчался дальше. Началась погоня, в ходе которой преследуемый неоднократно нарушал Правила дорожного движения. Он выезжал на встречную полосу и создавал аварийные ситуации. — На 11 километре трассы водитель съехал в поле, надеясь уйти от преследования. Поняв, что нарушитель вновь пытается выехать на оживленную трассу, полицейские приняли решение применить табельное оружие, выстрелив по колесам квадроцикла, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. За рулем четырехколесного транспорта находился 27-летний житель Тюмени. Водительского удостоверения он при себе не имел. С квадрациклом тоже оказалось не все в порядке, его сняли с регистрационного учета три года назад.

Ранее, 16 апреля, тюменские полицейские стреляли по колесам МАЗа, который попытался уйти от них. Погоня за лихачом произошла на трассе Тюмень — Нижняя Тавда. Оказалось, что грузовик был в угоне.