В ДТП под Оренбургом сильно пострадал велосипедист

Сотрудники полиции проводят расследование по факту ДТП, в котором велосипедист из Башкирии получил тяжелые травмы головы.

Как сообщают в областном УМВД, авария произошла в Оренбургском районе в селе Паника у дома №4 по ул. Центральной. По предварительным данным, за рулем авто ВАЗ был 67-летний пенсионер. Он двигался в попутном направлении у правого края проезжей части и допустил наезд на 39-летнего велосипедиста.

В результате аварии молодой мужчина получил тяжелейшие черепно-мозговые травмы. С контузией головного мозга его госпитализировали в больницу.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП. По ее завершении будет принято процессуальное решение.