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В ДТП под Оренбургом сильно пострадал велосипедист
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В ДТП под Оренбургом сильно пострадал велосипедист 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Сотрудники полиции проводят расследование по факту ДТП, в котором велосипедист из Башкирии получил тяжелые травмы головы.
Как сообщают в областном УМВД, авария произошла в Оренбургском районе в селе Паника у дома №4 по ул. Центральной. По предварительным данным, за рулем авто ВАЗ был 67-летний пенсионер. Он двигался в попутном направлении у правого края проезжей части и допустил наезд на 39-летнего велосипедиста.
В результате аварии молодой мужчина получил тяжелейшие черепно-мозговые травмы. С контузией головного мозга его госпитализировали в больницу.
Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП. По ее завершении будет принято процессуальное решение.
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