Из-за аварии на Сибиряков-Гвардейцев встали трамваи

Утром 19 апреля на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска столкнулись трамвай № 15 и автомобиль ВАЗ — из-за ДТП трамвай сошёл с рельс.

Авария случилась в 10:20 недалеко от перекрёстка улиц Сибиряков-Гвардейцев и Вертковской.

«Трамвай №15 двигался по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны площади Маркса в сторону площади Ефремова. Автомобиль ВАЗ двигался по Вертковской со стороны улицы Ватутина в сторону Костычева. На перекрёстке Вертковской и Сибиряков-Гвардейцев, по словам водителя ВАЗ, он выехал и остановился на трамвайных путях, пропуская поток. В это время, водитель трамвая не сбавляя скорость совершил с ним столкновение», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».

По информации аваркомов, участники столкновения ждут сотрудников ГИБДД . Из-за аварии встали трамваи двигавшиеся со стороны площади Маркса. По данным сайта ЦУГАЭТ, несколько трамваем № 15 поехали вдоль улицы Вертковской в сторону улицы Станиславского.