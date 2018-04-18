Пришлось стрелять по колесам: инспекторы ДПС ввязались в погоню за тюменцем на квадроцикле

Тюменские госавтоинспекторы были вынуждены стрелять по колесам квадроцикла, чтобы остановить водителя. Погоня со стрельбой произошла сегодня утром, 18 апреля, на 8 километре трассы Тюмень — Криваданова. Сотрудники ДПС заметили квадроцикл, который ехал без номеров, а водитель был без шлема. Инспекторы потребовали водителя квадроцикла остановиться, но тот помчался дальше. Началась погоня, в ходе которой преследуемый неоднократно нарушал ПДД, выезжал на встречную полосу и создавал аварийные ситуации.

— На 11 километре трассы водитель съехал в поле, надеясь уйти от преследования. Поняв, что нарушитель вновь пытается выехать на оживленную трассу, полицейские принятли решение применить табельное оружие, выстрелив по колесам квадроцикла, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Только после того, как прозвучали выстрелы, нарушитель понял, что погоню надо завершать

В результате был задержан 27-летний житель Тюмени. Водительского удостоверения он при себе не имел. С квадрациклом тоже было не все в порядке. Он три года назад был снят с регистрационного учета. Нарушитель сейчас находится в отделе полиции. Ранее, 16 апреля, тюменские полицейские стреляли по колесам МАЗа, который попытался уйти от них. Погоня за лихачем произошла на трассе Тюмень — Нижняя Тавда. Оказалось, что грузовик был в угоне.

Водитель квадроцикла попытался уехать через поле, но сотрудники ГИБДД достали его и там