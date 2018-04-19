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Инспектора ГИБДД в Зауралье оштрафовали за отобранные у водителя документы
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Инспектора ГИБДД в Зауралье оштрафовали за отобранные у водителя документы 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Инспектора ГИБДД в Курганской области по решению мирового судьи оштрафовали на 20 тысяч рублей за незаконное ограничение водительских прав, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
Правоохранители установили, что сотрудник Госавтоинспекции в феврале текущего года остановил на трассе «Иртыш» автомобиль, за рулём которого находилась жительница Челябинска. Полицейский потребовал предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, забрал документы, после чего заставил женщину поехать в отдел полиции, чтобы пояснить, с какой целью она перевозит немаркированные бутылки с алкоголем из Казахстана.
«Не имея при себе вышеуказанных документов, женщина проследовала на автомобиле до здания МО МВД России «Петуховский». При этом процессуальные документы об изъятии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, а также протокол об административном правонарушении сотрудником полиции не составлялись», — отметили в прокуратуре.
Такие действия инспектора были признаны незаконными, в связи с чем его привлекли к административной ответственности.
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