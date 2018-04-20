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Водительские права подорожают в полтора раза
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Водительские права подорожают в полтора раза 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
С такой инициативой ранее выступило МВД, после она была поддержана правительством. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Сообщается, что увеличение госпошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.
Нововведение коснется не только автомобилистов. Гражданам также придется платить больше при оформлении загранпаспорта с биометрическими данными (с 3500 до 5000 рублей) и загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет (с 1500 до 2500 рублей).
Напомним, в начале апреля ГИБДД изменила правила сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. В частности, некоторые билеты теоретической части были скорректированы.
Фото: РИА «Новости» / Алексей Филиппов
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