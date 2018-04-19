Ещё
Полицейский чудом спасся от огненного взрыва: видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полицейский чудом спасся от огненного взрыва: видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На видео неожиданно появляется огненный шар, который будто поглощает здание дома.
Камера видеорегистратора, установленная в полицейской машине, сняла на момент взрыва дома в штате Техас. На кадрах видно, как сотрудник полиции выходит из автомобиля и направляется к дому, вдруг неожиданно происходит мощный взрыв. На видео неожиданно появляется огненный шар, который будто поглощает здание дома.
В результате происшествия пять человек получили ранения. Автомобиль получил серьезные повреждения. Причина взрыва не уточняется.
ТК «Звезда»: последние новости
На Новом Арбате провалился грунт Жертвами «Моста глупости» в Петербурге стали 146 автомобилей Протаранившая жилой дом машина устроила мощный взрыв: видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец напал на водителя «Оки»64
Казахстан закрыл границу с Россией81
Выпуск LADA Vesta приостановлен5
Как уволили «непотопляемого гаишника»1
Mercedes-Maybach дразнит роскошным внедорожником
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение