Полицейский чудом спасся от огненного взрыва: видео

На видео неожиданно появляется огненный шар, который будто поглощает здание дома.

Камера видеорегистратора, установленная в полицейской машине, сняла на момент взрыва дома в штате Техас. На кадрах видно, как сотрудник полиции выходит из автомобиля и направляется к дому, вдруг неожиданно происходит мощный взрыв. На видео неожиданно появляется огненный шар, который будто поглощает здание дома.

В результате происшествия пять человек получили ранения. Автомобиль получил серьезные повреждения. Причина взрыва не уточняется.