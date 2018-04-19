Среди пострадавших в страшной аварии под Томском оказался житель Новосибирской области

Водитель «Газели», которая столкнулась с автомобилем Toyota Camry на трассе Новосибирск — Томск, оказался жителем Новосибирской области — 31-летний мужчина был госпитализирован в больницу с переломами.

ДТП произошло 18 апреля примерно в 19:00 на территории Кемеровской области, на 83-м километре автодороги «Подъезд к Томску».

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота», следовавший в сторону Томска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым транспортом», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Как пояснили в ведомстве, в ДТП погибли три человека — мужчина и две женщины, пассажиры «Тойоты». Кроме того, в больницу доставлены водитель и три пассажира легкового автомобиля, в том числе 4-летний ребёнок.

Cотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.