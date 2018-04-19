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Среди пострадавших в страшной аварии под Томском оказался житель Новосибирской области
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Среди пострадавших в страшной аварии под Томском оказался житель Новосибирской области 

ngs.ru 45 минут назад
Фото: ngs.ru
Водитель «Газели», которая столкнулась с автомобилем Toyota Camry на трассе Новосибирск — Томск, оказался жителем Новосибирской области — 31-летний мужчина был госпитализирован в больницу с переломами.
ДТП произошло 18 апреля примерно в 19:00 на территории Кемеровской области, на 83-м километре автодороги «Подъезд к Томску».
«По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота», следовавший в сторону Томска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым транспортом», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Как пояснили в ведомстве, в ДТП погибли три человека — мужчина и две женщины, пассажиры «Тойоты». Кроме того, в больницу доставлены водитель и три пассажира легкового автомобиля, в том числе 4-летний ребёнок.
Cотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.
В прошлом месяце на 18-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий — Новосибирск столкнулись седан Ford Focus и грузовик Hyundai — погиб пассажир иномарки.
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