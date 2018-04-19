Автомойщик на машине клиента сбил двух женщин в Березовском 

В Березовском сотрудник автомойки на машине клиента протаранил ворота и сбил двух женщин. Одна из них получила тяжелые травмы и скончалась в больнице.
Факт ЧП подтвердил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. По его словам, инцидент произошел утром 17 апреля.
"По предварительным данным, двух женщин сбил работник этой же мойки, молодой мужчина. Хозяин машины оставил ее помыть, а сам отправился на работу поблизости. Дело в том, что на мойке было две машины, когда одна уехала, вторую было необходимо подвинуть дальше, чтобы продолжить работу с ней. И молодой человек, вероятнее всего, из-за неопытности владения транспортным средством, допустил наезд с такими ужасными последствиями", — рассказал полковник Горелых.
Одна из женщин получила ссадины и ушибы. Другую госпитализировали с открытой раной живота. Женщину спасти не удалось.
В ближайшее время органы внутренних дел передадут собранные материалы в следственный комитет.