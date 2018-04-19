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Под Читой задержали сотню лошадей
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Под Читой задержали сотню лошадей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел накануне на посту в Атамановке под Читой. Сотрудники правоохранительных служб задержали четыре фуры с лошадьми. При этом документов у граждан Казахстана на перевозку животных не оказалось, сообщили в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.
В результате ветеринарные инспекторы насчитали более ста лошадей. На данный момент решается вопрос об отправке животных в Могойтуйский район, откуда они и были вывезены. По факту случившегося проводится проверка.
Фото: pixabay.com.
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