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Под Кемерово произошло смертельное ДТП
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Под Кемерово произошло смертельное ДТП
News.ru
1 час назад
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Три человека стали жертвами аварии, которая произошла в Кемеровской области. Также пострадали пять человек, сообщает управление
МВД
по региону.
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