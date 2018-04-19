В Кировской области наступает сезон повышенной активности лосей: названы самые опасные участки дорог региона

Ближайшие наиболее опасные периоды — с 18 апреля по 1 мая и с 20 мая по 28 июня.

Министерство охраны окружающей среды Кировской области информирует, что в регионе наступает период повышенной активности лосей. В это время вероятность их выхода на дорогу наиболее высока.

Аварийно-опасная ситуация усугубляется в выходные дни, когда значительно увеличивается поток автомобилистов на загородных трассах. Так, в 2017 году на территории области было зафиксировано 9 фактов наезда на диких животных.

Водителям необходимо соблюдать меры предосторожности при управлении автомобилем, рекомендуют в министерстве. На опасных участках дорог, которые обозначены специальными знаками, нужно быть предельно внимательным. Рекомендуемая скорость движения машины на опасных участках не должна превышать 70 километров в час. Однако и на других дорогах, расположенных рядом с лесом, необходимо быть крайне осторожными и соблюдать установленный скоростной режим. Часто лось может выскочить на дорогу внезапно.

Большинство ДТП с участием животных происходит в темное время суток. При этом лоси чаще всего выходят на дорогу в предрассветное время и в течение пары часов после заката.

«Если вы заметили лося на дороге или обочине, необходимо по возможности медленно остановиться, включить аварийную сигнализацию и продолжать движение только после ухода животного с дороги», — рассказал заместитель министра охраны окружающей среды Дмитрий Анисимов

Согласно имеющимся в министерстве данным, проанализированным с 2015 по 2017 годы, участками концентрации ДТП с дикими животными в Кировской области являются:

Автодорога Киров — Сыктывкар: от р. Пагинка до поворота на Мурыгино (3 случая); от Высоково до поворота на Юрью (2 случая); от р. Волосница до поворота на ст. Великая (2 случая).

Автодорога Киров — Кострома: от р. Пагинка до поворота на Мурыгино (3 случая); от поворота на Медяны до поворота на Колково (5 случаев); от д. Кардаковы до г. Котельнич (2 случая); от с. Александровское до поворота на Ленинское (7 случаев).

Автодорога Киров — Йошкар-Ола: от Бонево до поворота на Коршик (2 случая); от поворота на Зониху до Мякишей (3 случая); от р. Березовка до р. Пижма (4 случая); от поворота на Лум до границы Кировской области (6 случаев).

Автодорога Киров — Вятские Поляны: от поворота на Нолинск до р. Вятка (2 случая).

Автодорога Котельнич — Яранск: район поворота на Вишкиль (4 случая).

Фото — пресс-центр Правительства Кировской области