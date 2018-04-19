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В Советском районе опрокинулся «Камаз». Есть погибшие
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В Советском районе опрокинулся «Камаз». Есть погибшие 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 апреля около 16:00 в Советском районе на автодороге Североданиловского месторождения.
Водитель (мужчина 1979 года рождения) грузовика «Камаз» не справился с управлением, машину занесло и опрокинуло в кювет.
В результате водитель грузовика погиб на месте ДТП, пассажир (мужчина 1968 года рождения) скончался по пути в медучреждение в машине скорой помощи.
«Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают сотрудники полиции», — сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Как отметили в окружной ГИБДД, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли и 5 человек получили различные травмы.
Напомним, что накануне на 29 км Имилорско-Источного месторождения в Сургутском районе произошло ДТП с погибшими. Мужчина на автомобиле «Toyota» выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автокраном «КС 45717К-3». Водитель и пассажир погибли на месте.
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