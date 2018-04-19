В Советском районе опрокинулся «Камаз». Есть погибшие

Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 апреля около 16:00 в Советском районе на автодороге Североданиловского месторождения.

Водитель (мужчина 1979 года рождения) грузовика «Камаз» не справился с управлением, машину занесло и опрокинуло в кювет.

В результате водитель грузовика погиб на месте ДТП, пассажир (мужчина 1968 года рождения) скончался по пути в медучреждение в машине скорой помощи.

«Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают сотрудники полиции», — сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Как отметили в окружной ГИБДД , за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли и 5 человек получили различные травмы.