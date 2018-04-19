Скончалась единственная пассажирка Lada Priora, выжившая после аварии под Омском

19 апреля выжившая в страшной аварии в Омской области пассажирка Lada Priora умерла в больнице. Об этом сообщило агентство «Омск‐Информ» со ссылкой на региональный Минздрав.

Сразу же пострадавшей были проведены операции, в Любино санавиацией вылетала группа врачей из Омска. К сожалению, женщина сегодня рано утром скончалась — у нее были очень тяжелые травмы

Женщину в крайне тяжелом состоянии 17 апреля доставили в больницу. На месте аварии скончались ее трое родственников: дочь с ребенком и муж. Теперь количество жертв ДТП выросло до пяти человек. Ранее умерла пассажирка маршрутки, с которой столкнулась отечественная машина. Еще четыре человека, которые были в «Газеле», находятся в медучреждении. Водителю маршрутного такси грозит до семи лет лишения свободы.

Страшная авария произошла 17 апреля в Любинском районе Омской области. На трассе Любино — Красный Яр столкнулись Lada Priora и маршрутное такси «Газель». Известно, что водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем.