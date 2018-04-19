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В Ростове автомобиль угодил в подводную яму
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В Ростове автомобиль угодил в подводную яму 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону автомобиль Lada Priora угодил в подводную яму. Инцидент произошел вчера, 19 апреля, на углу улиц Орбитальной и Атарбекова, рассказали очевидцы в одном из городских сообществ в социальных сетях. «Lada угодила под провалившейся из-за прорыва водопровода асфальт. Кто-нибудь знает, когда будут нормальные дороги, без угрозы для жизни людей?», — написал автор публикации. По его словам, машина получила механические повреждения, однако в результате инцидента пострадавших нет. В комментариях некоторые жители отметили, что такая ситуация произошла из-за срезанного асфальта — дело в том, что люди и решетки ливневых стоков остались на прежнем уровне.
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