В Ростове автомобиль угодил в подводную яму 

В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону автомобиль Lada Priora угодил в подводную яму. Инцидент произошел вчера, 19 апреля, на углу улиц Орбитальной и Атарбекова, рассказали очевидцы в одном из городских сообществ в социальных сетях. «Lada угодила под провалившейся из-за прорыва водопровода асфальт. Кто-нибудь знает, когда будут нормальные дороги, без угрозы для жизни людей?», — написал автор публикации. По его словам, машина получила механические повреждения, однако в результате инцидента пострадавших нет. В комментариях некоторые жители отметили, что такая ситуация произошла из-за срезанного асфальта — дело в том, что люди и решетки ливневых стоков остались на прежнем уровне.