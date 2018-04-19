«Кажется, мы едем в ад»: автомобилисты оценили болховскую дорогу

Неизгладимое впечатление на автомобилистов производит дорога из Болхова в Знаменское Орловской области. Своими наблюдениями один из путешественников поделился в youtube.

17 апреля опубликованы три ролика. Асфальт «вспучили подснежники», «дорогу разбомбил Трамп» и «Йелоустонский вулкан пробивается на Орловщине». Мужчины в автомобиле не перестают придумывать новые образы, чтобы объяснить происходящее. Асфальт лежит горками крупных осколков. Легковушки вынуждены пробираться по обочинам, рискуя сползти в кювет, и цепляются днищем за выступы, когда проваливаются в ямы.

«Мне кажется, мы едем в ад. Как вы тут все живете?» — задается вопросом водитель, проезжая мимо населенного пункта Сурьянино.