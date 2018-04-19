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«Кажется, мы едем в ад»: автомобилисты оценили болховскую дорогу
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«Кажется, мы едем в ад»: автомобилисты оценили болховскую дорогу 

РИА 57 46 минут назад
Фото: РИА 57
Неизгладимое впечатление на автомобилистов производит дорога из Болхова в Знаменское Орловской области. Своими наблюдениями один из путешественников поделился в youtube.
17 апреля опубликованы три ролика. Асфальт «вспучили подснежники», «дорогу разбомбил Трамп» и «Йелоустонский вулкан пробивается на Орловщине». Мужчины в автомобиле не перестают придумывать новые образы, чтобы объяснить происходящее. Асфальт лежит горками крупных осколков. Легковушки вынуждены пробираться по обочинам, рискуя сползти в кювет, и цепляются днищем за выступы, когда проваливаются в ямы.
«Мне кажется, мы едем в ад. Как вы тут все живете?» — задается вопросом водитель, проезжая мимо населенного пункта Сурьянино.
Сообщение «Кажется, мы едем в ад»: автомобилисты оценили болховскую дорогу появились сначала на РИА 57.
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