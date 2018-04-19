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Пьяный саратовец с арматурой в руке напал на машину
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Пьяный саратовец с арматурой в руке напал на машину 

Новости Саратова 46 минут назад
Неадекватный пешеход был сбит легковым автомобилем.
Инцидент произошел в ночное время на Усть-Курдюмском шоссе у поворота на гипермаркет «Лента». Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили очевидцы происшествия.
Со слов водителя автомобиля Toyota, в какой-то момент неожиданно перед машиной оказался пешеход. По предварительной версии мужчина выбежал на дорогу на красный свет светофора. Причем, в руке держал кусок арматуры. В итоге пешеход был сбит иномаркой.
Прибывшие на место инцидента медики констатировали алкогольное опьянение у пострадавшего. Однако медицинская помощь ему, к счастью, не потребовалась.
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