На 1215 км Куйбышевской железной дороги поезд насмерть сбил мужчину

В среду,18 апреля, в 20:25, на 1215 километре Куйбышевской железной дороги грузовой поезд насмерть сбил мужчину, сообщает 63.ru со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Юлию Макову.

Несчастный случай произошёл на перегоне Толкай — Подбельская около Похвистнево.

По словам Юлии Маковой, мужчина находился рядом с железнодорожными путями и попал в габарит поезда, видимых повреждений на теле погибшего нет, изо рта пошла кровь.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов

Выяснение обстоятельств трагедии находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.