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На 1215 км Куйбышевской железной дороги поезд насмерть сбил мужчину
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На 1215 км Куйбышевской железной дороги поезд насмерть сбил мужчину 

АиФ-Самара 44 минуты назад
Фото: АиФ-Самара
В среду,18 апреля, в 20:25, на 1215 километре Куйбышевской железной дороги грузовой поезд насмерть сбил мужчину, сообщает 63.ru со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Юлию Макову.
Несчастный случай произошёл на перегоне Толкай — Подбельская около Похвистнево.
По словам Юлии Маковой, мужчина находился рядом с железнодорожными путями и попал в габарит поезда, видимых повреждений на теле погибшего нет, изо рта пошла кровь.
На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.
Выяснение обстоятельств трагедии находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
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