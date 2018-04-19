Ещё
Вдоль трамвайных путей на улице Красноармейской установят ограждения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вдоль трамвайных путей на улице Красноармейской установят ограждения 

63.ru 44 минуты назад
Фото: 63.ru
Улицу Красноармейскую сделают пешеходной в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре. Это нужно для удобства гостей города. Они смогут пешком дойти от железнодорожного вокзала до площади Куйбышева, где обустроят фанзону.
— Движение автомобилей по Красноармейской будет запрещено. Исключение составят пересечения с другими улицами, — рассказал старший инспектор дорожного надзора регионального управления ГИБДД Станислав Ковалик.
По его словам, по улице будет проходить скоростной трамвай. Чтобы обеспечить безопасность пешеходов, вдоль путей установят фан-барьеры.
На протяжении всего турнира пешеходными будут улицы Куйбышева и Молодогвардейская. По ним болельщики смогут дойти до площади Куйбышева от остановок специальных автобусов. Их разместят на площади Революции и около цирка.
Также в зону ограничения движения во время ЧМ войдут улицы Чапаевская, Льва Толстого, Галактионовская, Самарская, Фрунзе, Ленинградская, Ульяновская, Максима Горького, Волжский проспект. Посмотреть схему перекрытия дорог и узнать, через какие КПП будут пропускать к домам местных жителей, можно в инструкции 63.ru.
63.ru: последние новости
В Самаре спасатели выловили тело утонувшего в Волге мужчины Автохамы в городе: лунная автопоходка и парковка на сугробе Водитель фуры снёс забор у площадки строительства трёхуровневной развязки в Тольятти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец напал на водителя «Оки»64
Казахстан закрыл границу с Россией81
Выпуск LADA Vesta приостановлен5
Как уволили «непотопляемого гаишника»1
Mercedes-Maybach дразнит роскошным внедорожником
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение