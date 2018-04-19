Вдоль трамвайных путей на улице Красноармейской установят ограждения 

Улицу Красноармейскую сделают пешеходной в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре. Это нужно для удобства гостей города. Они смогут пешком дойти от железнодорожного вокзала до площади Куйбышева, где обустроят фанзону.
— Движение автомобилей по Красноармейской будет запрещено. Исключение составят пересечения с другими улицами, — рассказал старший инспектор дорожного надзора регионального управления ГИБДД Станислав Ковалик.
По его словам, по улице будет проходить скоростной трамвай. Чтобы обеспечить безопасность пешеходов, вдоль путей установят фан-барьеры.
На протяжении всего турнира пешеходными будут улицы Куйбышева и Молодогвардейская. По ним болельщики смогут дойти до площади Куйбышева от остановок специальных автобусов. Их разместят на площади Революции и около цирка.
Также в зону ограничения движения во время ЧМ войдут улицы Чапаевская, Льва Толстого, Галактионовская, Самарская, Фрунзе, Ленинградская, Ульяновская, Максима Горького, Волжский проспект. Посмотреть схему перекрытия дорог и узнать, через какие КПП будут пропускать к домам местных жителей, можно в инструкции 63.ru.