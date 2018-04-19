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Жительница Самары устроила одиночный пикет возле ямы на Дачной
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Жительница Самары устроила одиночный пикет возле ямы на Дачной 

63.ru 16 минут назад
Фото: 63.ru
Водители Самары пытаются привлечь внимание чиновников к дорожным проблемам. В отчаянии одна из жительниц встала возле ямы на пересечении Дачной и Чернореченской со знаком в руках. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
Перед этим девушка измерила параметры выбоины. Результаты неутешительные — 3 на 2,8 метра.
— Это вместо ремонта теперь что ли? Эх, если бы обо всех ямах на дорогах предупреждали красивые девушки, — высказались автомобилисты.
К сожалению, ситуация не единичная. По печальной традиции в Самаре вместе со снегом «растаяли» дороги. 63.ru составил хит-парад ям на улицах города.
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