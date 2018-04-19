Автомобилям москвичей «поставят диагноз» в одном из столичных ТРЦ 

21 апреля в Москве пройдет «День здорового автомобиля» — ежегодная акция Федеральной службы помощи на дорогах. Акция организована «Русским АвтоМотоКлубом» (РАМК) при поддержке «Общества Синих Ведерок». Все желающие смогут бесплатно проверить состояние своей машины, предварительно зарегистрировавшись на сайте организатора. Партнерами акции выступили: премия «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ», сеть автотехцентров «ВилГуд», федеральная сеть фитнесс-клубов X-Fit, объединенная сеть кинотеатров «Формула Кино», ежедневный информационный портал «Автомобили.RU», сеть автомоек «МойМобиль». В рамках акции автомеханики РАМК с многолетним опытом профессионального ремонта автомобилей разных марок проведут следующий комплекс работ: проверку технических жидкостей, в т.ч. уровня и «качества» моторного масла, уровня антифриза, уровня тормозной жидкости; диагностику «здоровья» аккумулятора; проверку давления в шинах, состояния шин и степени изношенности протектора; диагностику ошибок двигателя. Также автомеханики РАМК ответят на все вопросы водителей, касающиеся технического состояния их автомобиля и дадут рекомендации по его дальнейшей эксплуатации. Петр Шкуматов, организатор движения «Общества Синих Ведерок»: «После таяния снега открылись все выбоины на дорогах. Как бы водители ни старались их избежать — это не всегда удается. Многие автомобилисты не задумываются, что повреждения из-за попадания авто даже в маленькую ямку могут создать серьезные поломки, узнать о которых возможно только при тщательной диагностике автомобиля специалистами». Заместитель генерального директора РАМК Андрей Барсуков: «По итогам аналогичных акций прошлых лет, выяснилось, что лишь каждый седьмой автовладелец регулярно проходит полноценный техосмотр. Большинство автомобилей по результатам наших технических проверок оказались „недообследованы“, а значит, представляют опасность как для самого водителя, так и для его пассажиров, и других участников дорожного движения. Проводя по всей стране различные акции, наша компания старается собственными силами и с привлечением партнеров сделать ситуацию на дорогах России более безопасной». В день акции около 200 московских автомобилистов смогут проверить готовность своих транспортных средств к предстоящему летнему сезону. Все автомобилисты, посетившие мероприятие, смогут принять участие в беспроигрышной лотерее с множеством подарков от партнеров мероприятия! Главными призами станут 2 пригласительных билета на церемонию вручения премии «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ», 5 сертификатов на месяц занятий в московских клубах федеральной сети фитнесс-клубов X-Fit, и, конечно, годовые клубные карты помощи на дорогах от организатора акции «Русского АвтоМотоКлуба». Акция будет проходить 21 апреля 2018 с 10:00 до 19:00 по адресу: Хорошевское шоссе, д. 27, ТРЦ «ХОРОШО!», крытый паркинг, -2-й уровень. Обращаем внимание, диагностика проводится в режиме «живой очереди». Время, указанное, при регистрации является только ориентиром. О проекте: С 2016 года Федеральная служба помощи на дорогах Русский АвтоМотоКлуб (РАМК) проводит собственное мероприятие «День здорового автомобиля». ВСЕ автовладельцы, желающие бесплатно пройти экспресс-диагностику, могут записаться на сайте и приехать на место проведения акции. Мероприятие проводится традиционно перед началом летнего сезона. Планируется проводить технический осмотр автомобилей и перед зимним автомобильным сезоном, при этом расширится перечень бесплатных услуг и география. Цель акции — увеличить количество здоровых» автомобилей на дорогах, а вместе с тем и безопасность участников движения. Русский АвтоМотоКлуб (РАМК) основан в 2009 году и является дочерней компанией ARC Europe SA, европейского лидера по оказанию услуг помощи на дорогах. РАМК — крупнейшая российская ассистанс-компания, основной деятельностью которой является круглосуточное оказание экстренной помощи автомобилистам и мотоциклистам на всей территории России, всей Европы, Украине, Беларуси и Казахстане, а также оптимизация расходов автопроизводителей и дилерских центров. Кроме того, РАМК — эксклюзивный провайдер услуг для целого ряда ведущих лизинговых и страховых компаний, а также участник многих программ лояльности. По состоянию на начало 2018 г. клиентами РАМК стали уже более 3 млн россиян. МЕСТО: Хорошевское шоссе, д. 27, ТРЦ «ХОРОШО!», крытый паркинг, -2-й уровень. ДАТА: 21 апреля 2018 с 10:00 до 19:00. СТОИМОСТЬ: БЕСПЛАТНО.