Будет сидеть: Алисову не отпустили на свободу

Суд отказал Алисовой в отсрочке приговора по делу «трезвого мальчика»

Суд рассмотрел ходатайство виновницы ДТП с «трезвым мальчиком» из Балашихи Ольги Алисовой об отсрочке наказания. Женщина просила не отправлять ее в колонию-поселение до достижения ее дочерью 14-летнего возраста. Женщина рассказала, что 10-летний ребенок испытывает серьезный стресс и ходит к психологу. Прокурор заявила, что за все время дочь не ходила к матери на свидания и усомнилась в раскаянии осужденной. В итоге суд отказал Алисовой в отсрочке.

Железнодорожный суд Московской области 18 апреля рассмотрел обращение виновницы громкого ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик Алексей Шимко из Балашихи. Сбившая ребенка Ольга Алисова, которую приговорили к трем лет колонии-поселения, как первой сообщила «Газета.Ru» , обратилась в суд с ходатайством об отсрочке наказания до того момента, как ее малолетняя дочь не достигнет 14-летнего возраста. В настоящее время девочке 10 лет: Алисова и ее новый адвокат попросили отсрочки до 5 февраля 2022 года.

Отметим, что осужденная находилась в СИЗО с 7 июля 2017 года вплоть до рассмотрения апелляции 1 марта 2018 года. Это значит, что этот срок ей должен быть зачтен при отправке в колонию-поселение.

«Я прошу отсрочить наказание, назначенное по ч.3. ст. 264 УК России, — сказала Алисова на судебном заседании 18 апреля. — Ребенок очень привязан ко мне, мы никогда за всю ее жизнь не расставались дольше, чем на месяц. Я с трудом представляю, как она справляется с негативной информацией, которая в том числе поступает из СМИ. Спасибо моей сестре, за то, что она мне помогает.

Мне пришлось перевести ребенка в другую школу, потому что в старой школе ее и меня знали очень хорошо, местные дети затравили девочку.

Сейчас для ребенка все новое — дом, круг общения. С материальной точки зрения на свободе я смогу более эффективно выплачивать материальный ущерб Шимко, который мне назначили. Ведь в колонии-поселении я буду получить значительно меньше. Я смогу сама содержать свою дочь и не висеть на шее у своих близких. В этой трагедии пострадали обе стороны. И я прошу суд дать мне возможность дарить ребенку любовь и материнскую ласку до достижения возраста, когда ребенок будет более готов к расставанию. Никаких дисциплинарных взысканий за все 10 месяцев моего заключения ко мне не предъявлялись, ко мне все хорошо относятся, нет никаких конфликтов ни с охранниками, ни на работе не было.

Я прошу милосердия по отношении к ребенку, который жив и который ни в чем не виноват».

Во время слушания судья задал несколько вопросов о семейном положении Алисовой. Женщина рассказала, что вышла замуж на Сергея Алисова, который в тот момент находился в местах лишения свободы — мужчина на данный момент провел в заключении уже 9 лет и до сих пор отбывает наказание. В момент замужества Алисова была матерью-одиночкой, биологический отец девочки по имени Виктория участия в ее жизни никогда не принимал. В свидетельстве о рождении у ребенка в графе «отец» стоит прочерк — Алисову отказали в удочерении ребенка до тех пор, пока он не выйдет на свободу. В настоящее время над девочкой оформила опекунство двоюродная сестра Алисовой — Светлана Комзарова и ребенок проживает в полноценной семье в хороших условиях.

Выступая перед судом, Комзарова заявила, что за последнее время девочка замкнулась и стала неуверенной в себе.

«Учится неплохо, но бывают проблемы — сегодня «5», завтра «2», — рассказала женщина. — Она переживает, просыпается и засыпает с мыслями о маме. Мы обратились к психологу, который был прикреплен к нам от органов опеки. Психолог считает, что ребенок нуждается в матери, которая для ребенка — единственная опора».

В свою очередь отец погибшего ребенка Роман Шимко заявил, что категорически не согласен с тем, чтобы Алисову отпустили на свободу.

«Считают, что Алисова приносила извинения только перед телекамерами, а в своем в последнем слове она обвинила в произошедшем деда и нас, родителей, — сказал Шимко. — Своим дерзким поведением и речами она косвенно опровергла заявления о материальных затруднениях.

Как Алисова позволила себе нанять дорогого адвоката Наталью Куракину, не имеют ли эти деньги криминального происхождения?».

Кроме того, Шимко обратил внимание суда на то, что в отношении ребенка Алисовой была установлена опека, которую осуществляет ее сестра по фамилии Комзарова.

«Дочь осужденной проживает в полной семье. В установленном законом порядке опекуны получают необходимую денежную компенсацию. Эти средства являются достаточными для содержания ребенка. Социальное положение ее дочери во время отбывания наказания в колонии-поселении ни в коей мере не ухудшится, так как и мать Алисовой трудоустроена медсестрой, имеет стабильный доход и в состоянии участвовать в воспитании ребенка своей дочери», — заявил отец погибшего мальчика.

Далее слово взяла прокурор, которая заявила, что новых обстоятельств при рассмотрении ходатайства не прозвучало: все обстоятельства и факты, о которых рассказала осужденная, уже были известны во время основного судебного заседания о ДТП.

«При рассмотрении подобного рода ходатайств нужно учитывать отношение осужденного к содеянному — испытывает ли он глубокое раскаяние, сожаление, — сказала прокурор. — Но Алисова свою вину так и не признала, много раз заявляла, что это был несчастный случай. Из чего следует вывод, что

Алисова и сейчас вину не признала и не раскаялась. Наказание назначается для того, чтобы человек подумал, раскаялся, сегодня мы этого не увидели.

Девочка проживает в хорошей семье, имеет все необходимое. Психолог, которого она посещает, не назначил никакого лечения, следовательно, состояние девочки признано удовлетворительным. При этом ей ничто не мешает посещать мать, есть варианты даже длительных свиданий. Но за все это время никто никуда не ездил, не встречался. Я считаю необходимым это ходатайство отклонить».

Несмотря на то, что судебное заседание состоялось утром, суд вынес решение только после 17 часов — несмотря на все аргументы Алисовой, суд отказал ей в удовлетворении ходатайства.

Напомним, что ДТП, которое стало известно на всю страну из-за странных обстоятельств, сопутствующих его расследованию, произошло 23 апреля 2017 года во дворе жилого дома в Балашихе. Около 19.00 шестилетний ребенок вместе с дедушкой возвращался с прогулки — они несколько часов провели на детской площадке неподалеку.

В тот момент, когда мальчик перебегал дорогу по направлению к его подъезду, ребенка сбил автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась местная жительница Ольга Алисова.

По словам большого количества очевидцев, она ехала со значительным превышением скорости. Свидетели на суде показали, что автомобилистка переехала ребенка передними и задними колесами и протащила его по дороге около 10 метров — экстренного торможения она не применяла.

Внимание СМИ к расследованию ДТП привлек отец погибшего ребенка, служащий Росгвардии Роман Шимко, который рассказал о трудностях с возбуждением уголовного дела, а также о том, что в крови мальчика нашли алкоголь.

15 ноября Железнодорожный суд Балашихи признал 31-летнюю автомобилистку Ольгу Алисову виновной в совершении смертельного ДТП и приговорил ее к трем годам колонии-поселения и выплате потерпевшей стороне 2,5 млн рублей в виде моральной компенсации. Приговор не устроил обе стороны и они направили апелляции в Мособлуд. Но и он оказался непреклонен и 1 марта 2018 года принял решение оставить назначенное Алисовой наказание в силе без каких-либо изменений.