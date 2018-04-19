Полицейские нашли заблудившуюся в лесу 82-летнюю жительницу Курганской области

Накануне в 17 часов в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Каргапольский» обратилась взволнованная жительница поселка Ключи и сообщила, что ее 82-летняя мать утром отправилась на кладбище навестить могилы своих умерших родственников. В полдень пенсионерка по мобильному телефону сообщила ей, что возвращается обратно, однако домой она не пришла и на связь больше не выходила.

На поиски отправились местные егеря и волонтеры. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские, в числе которых был сотрудник ППС со служебной собакой по кличке Германика. Разыскная собака сразу взяла след и вывела полицейского на поляну, где находилась испуганная женщина.

По словам потерпевшей, в лесу она упала в канаву, где потеряла трость, без которой едва могла передвигаться, и телефон, поэтому не сообщила родственникам о своем местонахождении.

Полицейский на служебном автомобиле отвез спасенную женщину домой. В настоящее время жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает.