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Два водителя без прав нашли друг друга в Мокроусовском районе
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Два водителя без прав нашли друг друга в Мокроусовском районе 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
В Мокроусовском районе столкнулись мотоцикл и автомобиль. Около 18:00 в районе дома № 9 по улице Ленина в селе Одино 45-летний житель села, управляя в состоянии опьянения автомобилем ВАЗ-21074, врезался в мотоцикл «Иж-Планета».
За рулем мотоцикла был 28-летний молодой человек. В результате происшествия водитель мотоцикла, а также два пассажира мотоцикла — мужчины 32 и 44 лет — получили травмы. Водитель автомобиля в аварии не пострадал.
— Во время разбирательства по факту ДТП сотрудники полиции установили, что оба водителя права управления транспортными средствами не имеют, — сообщает УГИБДД УМВД России по Курганской области.
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