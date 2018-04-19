Два водителя без прав нашли друг друга в Мокроусовском районе

В Мокроусовском районе столкнулись мотоцикл и автомобиль. Около 18:00 в районе дома № 9 по улице Ленина в селе Одино 45-летний житель села, управляя в состоянии опьянения автомобилем ВАЗ-21074, врезался в мотоцикл «Иж-Планета».

За рулем мотоцикла был 28-летний молодой человек. В результате происшествия водитель мотоцикла, а также два пассажира мотоцикла — мужчины 32 и 44 лет — получили травмы. Водитель автомобиля в аварии не пострадал.