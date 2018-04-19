Померились силой. В ДТП ВАЗа и мотоцикла ИЖ пострадали мотолюбители

Накануне, 18 апреля, на территории Мокроусовского района Курганской области столкнулись мотоцикл и автомобиль.

По предварительной информации, вчера, около 18.00 часов в районе дома № 9 по улице Ленина в селе Одино, 45-летний житель села, управляя в состоянии опьянения автомобилем ВАЗ-21074, не справился с управлением и допустил столкновение с мотоциклом ИЖ «Планета», под управлением 28-летнего молодого человека. В результате происшествия водитель мотоцикла, а так же два пассажира мотоцикла — мужчины 32 и 44 лет получили травмы.