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Померились силой. В ДТП ВАЗа и мотоцикла ИЖ пострадали мотолюбители
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Померились силой. В ДТП ВАЗа и мотоцикла ИЖ пострадали мотолюбители 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Накануне, 18 апреля, на территории Мокроусовского района Курганской области столкнулись мотоцикл и автомобиль.
По предварительной информации, вчера, около 18.00 часов в районе дома № 9 по улице Ленина в селе Одино, 45-летний житель села, управляя в состоянии опьянения автомобилем ВАЗ-21074, не справился с управлением и допустил столкновение с мотоциклом ИЖ «Планета», под управлением 28-летнего молодого человека. В результате происшествия водитель мотоцикла, а так же два пассажира мотоцикла — мужчины 32 и 44 лет получили травмы.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УМВД России по Курганской области, водитель автомобиля в аварии не пострадал. В ходе разбирательства по факту ДТП сотрудниками полиции установлено, что оба водителя права управления транспортными средствами не имеют. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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