Померились силой. В ДТП ВАЗа и мотоцикла ИЖ пострадали мотолюбители 

Накануне, 18 апреля, на территории Мокроусовского района Курганской области столкнулись мотоцикл и автомобиль.
По предварительной информации, вчера, около 18.00 часов в районе дома № 9 по улице Ленина в селе Одино, 45-летний житель села, управляя в состоянии опьянения автомобилем ВАЗ-21074, не справился с управлением и допустил столкновение с мотоциклом ИЖ «Планета», под управлением 28-летнего молодого человека. В результате происшествия водитель мотоцикла, а так же два пассажира мотоцикла — мужчины 32 и 44 лет получили травмы.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УМВД России по Курганской области, водитель автомобиля в аварии не пострадал. В ходе разбирательства по факту ДТП сотрудниками полиции установлено, что оба водителя права управления транспортными средствами не имеют. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.