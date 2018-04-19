В Реже мужчина лег на дорогу и умер

По данным ГИБДД, авария произошла в районе 23:00 в минувшую среду. Автомобиль « Тойота Виста» с водителем с шестилетним неподалеку от Режа сбил человека, который лежал на проезжей части.

Мужчина был госпитализирован в Режевскую центральную больницу, где скончался в приемном отделении от полученных травм. Документов при себе у него не было, поэтому установить его личность невозможно. На вид ему около 40 лет, но почему он лежал посреди дорогие никто не знает.