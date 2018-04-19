В Реже мужчина лег на дорогу и умер 

По данным ГИБДД, авария произошла в районе 23:00 в минувшую среду. Автомобиль «Тойота Виста» с водителем с шестилетним неподалеку от Режа сбил человека, который лежал на проезжей части.
Мужчина был госпитализирован в Режевскую центральную больницу, где скончался в приемном отделении от полученных травм. Документов при себе у него не было, поэтому установить его личность невозможно. На вид ему около 40 лет, но почему он лежал посреди дорогие никто не знает.
Сейчас все обстоятельства гибели пешехода устанавливают сотрудники ГИБДД.