В Самаре на ул. Ново-Садовой с 12 этажа упал и разбился насмерть мужчина

В четверг, 19 апреля, около 11:00, В Самаре, из окна квартиры на 12-м этаже дома на пересечении улиц Ново-Садовой и Масленникова выпал мужчина 1971 года рождения, сообщает 63.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по Самарской области Еленц Шкаеву.

Разбившийся насмерть мужчина упал на автомобиль.

По словам Елены Шкаевой, в квартире погибшего следователи нашли записку, в которой упоминалось, что у мужчины были долги.

В связи с этим, как одна из версий, рассматривается самоубийство.

По факту случившегося проводится проверка.