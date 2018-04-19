Вологжанин организовал наркотрафик из Москвы в Краснодарский край

Два килограмма наркотиков нашли в машине 40-летнего вологжанина. Мужчина попался на посту ДПС под Воронежем.

Как сообщает местное УМВД, автомобиль «Мазда-626» был остановлен дорожными полицейскими для проверки документов водителя. Увидев правоохранителей, автомобилист занервничал, что не укрылось от инспекторов. Они решили проверить салон машины и среди личных вещей нашли несколько упаковок с порошками разного цвета. Общий вес находки составил около двух килограммов. Экспертиза показала, что порошок является наркотическим веществом.

Дилера арестовали. По его словам, наркотики он купил в Москве и вез в Краснодарский край, где намеревался расфасовать их и продать. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.