Ещё
В Рязани на Шабулина троллейбус насмерть сбил мужчину
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Рязани на Шабулина троллейбус насмерть сбил мужчину 

Новости Рязани 24 минуты назад
Фото: Новости Рязани
За минувшие сутки в Рязанской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали пешеходы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
Одно из происшествий закончилось летальным исходом. Вечером в среду, 18 апреля, в Рязани на улице Шабулина под колеса троллейбуса попал 43-летний мужчина. Инцидент случился возле въезда в депо, от полученных травм пешеход скончался. По данному факту полиция проводит проверку.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области произошло 43 ДТП, в результате автоаварий один человек погиб и семь получили различные травмы. Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в региональной Госавтоинспекции. Сотрудниками ДПС пресечено 5391 нарушений ПДД, задержано семь нетрезвых водителей.
Фото: 62.мвд.рф
Новости Рязани: последние новости
В Уфе «Mercedes E200» на «зебре» сбил 14-летнюю девочку В Рыбном пьяный водитель иномарки сбил пешехода В Рязани неизвестный автомобиль сбил школьницу
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Как уволили «непотопляемого гаишника»1
Mazda за дизель1
«Range Rover для бедных, » или Что изменилось в Explorer 2018
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение