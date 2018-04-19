В Рязани на Шабулина троллейбус насмерть сбил мужчину

За минувшие сутки в Рязанской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали пешеходы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Одно из происшествий закончилось летальным исходом. Вечером в среду, 18 апреля, в Рязани на улице Шабулина под колеса троллейбуса попал 43-летний мужчина. Инцидент случился возле въезда в депо, от полученных травм пешеход скончался. По данному факту полиция проводит проверку.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области произошло 43 ДТП, в результате автоаварий один человек погиб и семь получили различные травмы. Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в региональной Госавтоинспекции. Сотрудниками ДПС пресечено 5391 нарушений ПДД, задержано семь нетрезвых водителей.

Фото: 62.мвд.рф