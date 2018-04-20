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Съемки фильма остановят движение в центре Петербурга
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Съемки фильма остановят движение в центре Петербурга 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Движение в центре Петербурга перекроют из-за съемок триллера «Девятая», сообщает КРТИ. Изменения в транспортной схеме произойдут в апреле и мае.
С 06.00 23 апреля до 07.00 25 апреля водители не смогут остановиться на участке Соляного переулка от Гангутской улицы до улицы Пестеля. С 06.00 до 07.00 24 апреля движение транспорта на этом же участке будет полностью прекращено.
Кроме того, с 06.00 14 мая до 05.00 15 мая нельзя будет останавливаться на Замковой улице от набережной реки Фонтанки до Садовой. С 05.00 до 23.50 15 мая этот участок будет закрыт для движения.
Водителей просят быть внимательными при планировании поездок в центре города.
В триллере «Девятая» рассказывается о маньяке, который убивал женщин в Ленинграде 1970-х годов. Поимкой преступника занимаются советский и американский сыщики.
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