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Ростовчане устроили фотосессию машине автохама
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Ростовчане устроили фотосессию машине автохама 

Деловое сообщество 49 минут назад
Фото: Деловое сообщество
Жители одного из многоэтажных домов на улице Вересаева выложили в популярном паблике в социальных сетях целую фотосессию автомобиля Volkswagen Touareg. Кадры сделаны в разные дни и даже месяца, однако все они объединены одной «идеей» — водитель регулярно паркуется на газоне и тротуарах, несмотря на свободные места на парковке.
Снимки очевидцы несколько раз отправляли в ГИБДД, а также оставляли ему записки на лобовом стекле, однако пока что эти меры результатов не дали. Теперь они решили «прославить» автохама в Интернете.
«Может этот пост заметит его жена, брат, отец или друг, тот к чьему мнению он прислушается. Объясните, пожалуйста, нельзя так парковаться, газоны необратимо портятся, а на тротуарах его авто мешает пешеходам», — написал автор публикации.
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