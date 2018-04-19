Ростовчане устроили фотосессию машине автохама

Жители одного из многоэтажных домов на улице Вересаева выложили в популярном паблике в социальных сетях целую фотосессию автомобиля Volkswagen Touareg . Кадры сделаны в разные дни и даже месяца, однако все они объединены одной «идеей» — водитель регулярно паркуется на газоне и тротуарах, несмотря на свободные места на парковке.

Снимки очевидцы несколько раз отправляли в ГИБДД , а также оставляли ему записки на лобовом стекле, однако пока что эти меры результатов не дали. Теперь они решили «прославить» автохама в Интернете.

«Может этот пост заметит его жена, брат, отец или друг, тот к чьему мнению он прислушается. Объясните, пожалуйста, нельзя так парковаться, газоны необратимо портятся, а на тротуарах его авто мешает пешеходам», — написал автор публикации.