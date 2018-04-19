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В Новгородской области два человека погибли в ДТП
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В Новгородской области два человека погибли в ДТП 

Главный региональный 3 часа назад
ВАЗ-2112 вылетел в кювет и врезался в дерево.
Как сообщают «Невские новости», водители превысил скорость. ДТП произошло в Батецком районе. В среду вечером, 18 апреля, автомобиль ВАЗ-2112 ехал по трассе «Великий Новгород — Луга — Новое Овсино». За рулем был 26-летний мужчина.
По предварительным данным, автомобилист превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, после этого он врезался в дерево.
По данным ГИБДД, водитель погиб на месте, 29-летний пассажир скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
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