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«Увидел машину в последний момент»: на Металлургов произошла авария с мотоциклистом
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«Увидел машину в последний момент»: на Металлургов произошла авария с мотоциклистом 

e1.ru 24 минуты назад
Фото: e1.ru
На Металлургов сегодня днём в аварии пострадал мотоциклист. Он и водитель автомобиля заметили друг друга в последний момент. Уходя от столкновения, мотоциклист врезался в бордюр и упал.
— Водитель автомобиля ехал со стороны Гурзуфской, разворачивался на перекрёстке с Металлургов и Репина. По его словам, весь транспорт по Металлургов уже остановился — и он приступил к выполнению манёвра, а мотоциклиста не видел, — рассказали E1.RU очевидцы аварии. — Парень на мотоцикле ехал по Металлургов в сторону центра. Машину увидел в последний момент, принял вправо, но в этот момент автомобиль тоже начал принимать вправо. Уходя от столкновения, мотоциклист врезался в бордюр и упал.
По словам очевидцев, парня увезли в больницу с переломом таза.
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